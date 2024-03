Calcio##Mercato Internazionale F.C., pensiero Hermoso per la difesa, ecco l’approfondimento: lo scenario

29 Mar 2024, 10:04, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Hermoso è il nuovo obiettivo del calciomercato Internazionale, i dirigenti leoni nerazzurri vogliono rinnovare la difesa a disposizione di Inzaghi, il Demone Nerazzurro, Nuovo obiettivo per il calciomercato Internazionale. La dirigenza nerazzurra vuole rinnovare la difesa, considerata anche l’età di “SuperAce” Acerbi: il centrale potrebbe accusare un calo fisico nella prossima stagione per i suoi 36 anni, motivo per cui […]

