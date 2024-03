Calcio##Mercato Internazionale F.C., pensiero Buongiorno per il dopo SuperAcerbi, ecco l’approfondimento: lo scenario

30 Mar 2024, 11:00, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Alessandro Buongiorno è più che un’idea del calciomercato Internazionale per il dopo “SuperAce” Acerbi, ecco lo scenario sulla trattativa Alessandro Buongiorno, difensore in forza al Torino, è il candidato ideale del calciomercato Internazionale per il dopo “SuperAce” Acerbi, sempre più in bilico dopo la vicenda con Juan Jesus. Come riportato dal Corriere dello Sport, la trattativa con […]

