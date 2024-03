Calcio##Mercato Internazionale F.C., non solo Buongiorno, ecco l’approfondimento: altri 2 candinumeri per il dopo SuperAcerbi

30 Mar 2024, 12:30, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Casting aperto per il calciomercato Internazionale per il post “SuperAce” Acerbi, spuntano altri 2 nomi oltre a quello di Buongiorno C’è un vero e proprio casting in corso nel calciomercato Internazionale per individuare chi possa sostituire “SuperAce” Acerbi, nel caso in cui il difensore non dovesse rimanere in nerazzurro. Come svelato dal Corriere dello Sport, i dirigenti […]

