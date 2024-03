Calcio##Mercato Internazionale F.C., l’##Progetto Tecnico ammicca, le parole, ecco l’approfondimento: «Mi piacerebbe giocare lì» #NEWS #Intervista

27 Mar 2024, 21:19, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Calciomercato Internazionale, l’obiettivo ammicca: «Mi piacerebbe giocare lì». Parla il talento argentino seguito dai leoni nerazzurri Agustin Giay, terzino argentino del San Lorenzo, ha parlato così del suo futuro: «La prossima estate mi vedo in Europa. Sarebbe bello. In Italia oppure in Spagna. Vedremo. Sono contento che si parli di me. Significa che sto facendo le […]

