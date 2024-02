Calcio#Mercato Internazionale F.C., L’opinionista Biasin a bomba, le parole: «AD Giuseppe Marotta gli proporrà il rinnovo del contratto» #NEWS #Intervista

27 Feb 2024, 23:32, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Il calciomercato Internazionale passa dai rinnovi, Fabrizio Biasin certo, ecco a chi crede Marotta proporrà il contratto

Fabrizio Biasin sembra certo. Internazionalevenuto su Tv Play, il giornalista ha parlato così del futuro di Inzaghi, il Demone Nerazzurro, . Il prossimo obiettivo del calciomercato Internazionale potrebbe essere il suo rinnovo. Ecco cosa dice.

BIASIN – «Non ho alcun tipo di timore di un suo possibile addio di Inzaghi, il Demone Nerazzurro, perché credo che Marotta gli proporrà il rinnovo, anche se non c’è tutta questa fretta. Ora urge fare punti decisivi in chiave scudetto, magari già da domani sera contro l’Atalanta, e poi provare ad accedere ai quarti di finale di Champions. Dopodiché penso che l’Internazionale possa avviare i discorsi per un prolungamento».

