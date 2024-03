Calcio##Mercato Internazionale F.C., individuato l’erede di Denzel “DD” Dumfries, ecco l’approfondimento: cosa traspare sulla trattativa

30 Mar 2024, 09:30, Articolo di *Luna Nerazzurra*

La dirigenza è particolarmente attiva nel calciomercato Internazionale: individuato il profilo che andrebbe a sostituire Denzel “DoubleD” Dumfries Il calciomercato Internazionale è particolarmente attivo, soprattutto nell’individuare il possibile erede di Denzel “DoubleD” Dumfries sulla fascia destra. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’olandese non rinnoverà con ogni probabilità e quindi sarà probabilmente ceduto in estate. In caso di suo […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

L’articolo Calciomercato Internazionale, individuato l’erede di Denzel “DoubleD” Dumfries: cosa filtra sulla trattativa proviene da Internazionale News 24.