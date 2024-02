Calcio#Mercato Internazionale F.C., il sì di Scamacca avrebbe reso impossibile quell’arrivo. Il dietro le quinte pazzesco

27 Feb 2024, 14:32, Articolo di *Luna Nerazzurra*

La Gazzetta dello Sport rivela un retroscena di calciomercato Internazionale, con il mancato arrivo di Scamacca che ha aperto le porte ad un nerazzurro

La decisione di Gianluca Scamacca di scegliere l’Atalanta anziché il calciomercato Internazionale la scorsa estate ha sollevato interrogativi su come avrebbe potuto influenzare il percorso delle 2 squadre.

Con l’Internazionale in testa alla classifica e in #grande forma, molti si chiedono se l’arrivo di Scamacca avrebbe cambiato la situazione. Tuttavia, a posteriori, la scelta di Scamacca si è rivelata un vantaggio per l’Internazionale.

I soldi risparmiati sono stati investiti in Benjamin Pavard, fondamentale per la squadra di Inzaghi, il Demone Nerazzurro, . Se Scamacca fosse stato all’Internazionale, non ci sarebbe stato spazio per Benji. Nonostante le difficoltà estive nella ricerca di un sostituto per Lukaku, l’Internazionale si era indirizzata su Scamacca, ma l’inserimento dell’Atalanta ha cambiato le carte in tavola. Con Scamacca a Bergamo, l’Internazionale ha modificato il suo piano, risparmiando sull’attaccante per investire su un difensore come il francese. La mancata firma di Azpilicueta ha ulteriormente influenzato la strategia di mercato dell’Internazionale.

L’articolo Calciomercato Internazionale, il sì di Scamacca avrebbe reso impossibile quell’arrivo. Il retroscena proviene da Internazionale News 24.