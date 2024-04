Calcio##Mercato Internazionale F.C., il piano per il futuro di Carboni, ecco l’approfondimento: c’è un pericolo all’orizzonte! #Incredibile

7 Apr 2024, 10:00, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Calciomercato Internazionale, il piano per il futuro di Carboni: c’è un pericolo all’orizzonte! La #tattica dei leoni nerazzurri per l’attaccante argentino Il calciomercato Internazionale della prossima stagione passerà anche e soprattutto dalle uscite. Tra queste la speranza comune in tutto l’ambiente è che non ci sia quella di Valentin Carboni. Il classe 2005 sarebbe il giovane […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

L’articolo Calciomercato Internazionale, il piano per il futuro di Carboni: c’è un pericolo all’orizzonte! proviene da Internazionale News 24.