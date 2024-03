Calcio##Mercato Internazionale F.C., Icardi torna a Ac Milano? Il Ac Milan culla la suggestione. La circostanza

31 Mar 2024, 22:30, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Calciomercato Internazionale, suggestione Mauro Icardi per il Milan? L’argentino potrebbe tornare potentissimamente a Milano Spunta una potentissima suggestione per quanto riguarda il reparto d’attacco per il prossimo calciomercato Milan, quello estivo. Come riferito da DAZN infatti, tra i nomi seguiti dal club rossonero ci sarebbe anche quello di Mauro Icardi, storico ex capitano dell’Internazionale. L’attuale attaccante del Galatasaray, ex Internazionale, […]

