Calcio##Mercato Internazionale F.C., i piani per le cessioni in estate: ecco chi andrà via. Addio ad un big?

1 Mar 2024, 23:02, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Calciomercato Internazionale, i piani per le cessioni in estate: ecco chi andrà via. Addio ad un big? Le mosse dei leoni nerazzurri per la prossima stagione

Si comincia a programmare il calciomercato Internazionale per la prossima stagione e gli acquisti a parametro zero di Zio Piotr Zielinski e Taremi, il Bomber Iraniano, sono un esempio di come i dirigenti leoni nerazzurri siano vigili e proiettati anche all’anno prossimo.

Pubblicità

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, nessun big dovrebbe essere ceduto (a meno di clamorose ed irrinunciabili offerte). Gli unici a dire addio saranno coloro che sono in scadenza di #contratto: Sensi, “Fabrizio” Klaassen e Maravilla Sanchez. Punto interrogativo legato al futuro di Emil Emil2 Audero, che finora non ha convinto appieno. Il portiere è in prestito dalla Sampdoria ed i leoni nerazzurri potrebbero decidere di non esercitare l’opzione per il riscatto. In tal caso gli scenari sarebbero 2: o un nuovo prestito, qualora la Samp non dovesse riuscire a risalire in Serie A, oppure andare su un altro profilo come vice Sommer “Time”.

L’articolo Calciomercato Internazionale, i piani per le cessioni in estate: ecco chi andrà via. Addio ad un big? proviene da Internazionale News 24.