Calcio##Mercato Internazionale F.C., Handanovic all’U Power Stadium per osservare quel #Top player in Monza Roma! – NEWS

Dopo aver appeso i guantoni al chiodo, Samir Handanovic si sta calando sempre più nel suo nuovo ruolo di osservatore per il calciomercato Internazionale. L’ex portiere sloveno è stato pizzicato e avvistato sugli spalti dell’U Power Stadium dove è in corso il match di Serie A tra Monza e Roma.

Samir #Handanovic is today at U-Power Stadium to watch the game between #Monza and #ASRoma to monitore the goalkeeper Michele #DiGregorio. #transfers #Internazionale pic.twitter.com/xvy0X32uhy

— Nicolò Schira (@NicoSchira) March 2, 2024