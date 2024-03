Calcio##Mercato Internazionale F.C., fissato il valore di Valentin Carboni, ecco l’approfondimento: la cifra

28 Mar 2024, 11:34, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Valentin Carboni sarà uno dei protagonisti del calciomercato Internazionale, la dirigenza fissa intanto il suo valore Valentin Carboni è l’oggetto del desiderio di molte squadre, motivo per cui si trova al centro dell’attenzione nel calciomercato Internazionale. Come svelato dalla Gazzetta dello Sport, la dirigenza nerazzurra ha fissato il #valore dell’esterno per un’eventuale cessione: 40 milioni […]

