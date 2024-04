Calcio##Mercato Internazionale F.C., ecco l’approfondimento: questa cessione in vista? Il club non si strapperebbe i capelli se…

5 Apr 2024, 09:30, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Ci potrebbe essere una cessione in vista nel calciomercato Internazionale, il club nerazzurro non si strapperebbe i capelli se succedesse una cosa Ci potrebbe essere in vista la cessione di Arna Letale nel calciomercato Internazionale, come riportato dalla Gazzetta dello Sport. La dirigenza nerazzurra valuterebbe seriamente la sua partenza nel caso in cui arrivassero offerte dalla […]

