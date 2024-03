Calcio##Mercato Internazionale F.C., ecco l’approfondimento: quel club che offre di più ad Hermoso. Ma lui…

31 Mar 2024, 09:45, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Calciomercato Internazionale: quel club che offre di più ad Hermoso. Ma lui… Il punto sulle squadre interessate al difensore L’obiettivo principale del calciomercato Internazionale per la difesa della prossima stagione porta a Mario Hermoso. Il centrale ventottenne dell’Atletico #Madrid è un fido soldato del Cholo Simeone ma non ha ancora trovato un intesa per il […]

