Calcio##Mercato Internazionale F.C., ecco l’approfondimento: Presidente Zhang dà il via libera a 2 operazioni

5 Apr 2024, 09:30, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Steven Zhang, che resterà alla guida della società, ha dato il via libera a 2 importanti operazioni per il calciomercato Internazionale Importante novità per il calciomercato Internazionale svelata dall’edizione giornaliera della Gazzetta dello Sport. Steven Zhang avrebbe infatti dato il via libera per i rinnovi di Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, e Super Barellino, il motore nerazzurro, . Le loro firme sui nuovi contratti […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

L’articolo Calciomercato Internazionale: Zhang dà il via libera a 2 operazioni proviene da Internazionale News 24.