Calcio##Mercato Internazionale F.C., dalla Spagna sono certi, ecco l’approfondimento: #Novità su Hermoso

9 Apr 2024, 15:00, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Hermoso resta il primo nome per la prossima difesa dell’Internazionale: lo spagnolo è in scadenza con l’Atletico #Madrid Novità riguardo al calciomercato Internazionale. Hermoso sarebbe la prima idea dei leoni nerazzurri per la difesa. Come riporta AS, infatti, il primo nome sulla lista nerazzurra è quello di Mario Hermoso: i dirigenti avrebbero infatti già avviato i contatti […]

L’articolo Calciomercato Internazionale, dalla Spagna sono certi: novità su Hermoso proviene da Internazionale News 24.