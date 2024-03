Calcio##Mercato Internazionale F.C., c’è il sorpasso su una rivale per Gudmundsson! #Incredibile L’pensiero del club per il #Colpo sul Mercato in attacco

19 Mar 2024, 09:18, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Calciomercato Internazionale, c’è il sorpasso su una rivale per Gudmundsson! L’idea del club per il #colpo sul mercato in attacco in stile “Er Frate” Frattesi

Tra gli obiettivi del calciomercato Internazionale per la prossima stagione c’è quello di rinforzare il reparto offensivo. L’arrivo di Mehdi Taremi, il Bomber Iraniano, non basta per i dirigenti leoni nerazzurri, che stanno sondando altri profili con caratteristiche diverse. Proprio in tal senso, il club di Viale della Liberazione è piombato con decisione su Albert Gudmundsson, gioiello del Genoa C.F.C..

Pubblicità

I leoni nerazzurri si sono iscritti in modo #ufficiale alla corsa per l’attaccante islandese, chiedendo informazioni su di lui e provando a superare la concorrenza della Juve, anch’essa interessata al calciatore. La richiesta iniziale dei rossoblù è di 30 milioni di euro. L’idea del club nerazzurro è di replicare l’operazione che ha portato “Er Frate” Frattesi a Milano in estate: un prestito oneroso con obbligo di riscatto sulla stagione successiva. Non è da escludere che gli uomini di mercato leoni nerazzurri possano incontrare l’entourage del giocatore e lo stesso Genoa C.F.C. per portarsi definitivamente in pole position rispetto alle altre pretendenti. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.

L’articolo Calciomercato Internazionale, c’è il sorpasso su una rivale per Gudmundsson! L’idea del club per il #colpo sul mercato in attacco proviene da Internazionale News 24.