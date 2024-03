Calcio##Mercato Internazionale F.C., buone notizie, ecco l’approfondimento: il Ac Milan non è su quell’##Progetto Tecnico. Smentito l’interesse

31 Mar 2024, 20:30, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Calciomercato Internazionale, buone notizie: il Milan non è su quell’obiettivo. Non c’è la concorrenza dei rossoneri per il mediano/mezzala Come riferito da Matteo Moretto, non ci sono al momento conferme sull’interesse, paventato nei giorni scorsi, del Milan per Kephren Big Marcùs Thuram, mediano/mezzala del Nizza in scadenza di #contratto nel giugno del 2025. I rossoneri avrebbero infatti individuato in Fofana del Monaco, anch’esso in scadenza […]

