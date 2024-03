Calcio##Mercato Internazionale F.C., Barzaghi fa sognare, le parole, ecco l’approfondimento: «”l’Incantatore Olandese” Zirkzee? AD Giuseppe Marotta ha questa possibilità» #NEWS #Intervista

17 Mar 2024, 20:48, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Marco Barzaghi fa sognare il calciomercato Internazionale, il noto giornalista ha parlato così di “l’Incantatore Olandese” Zirkzee e di una particolare possibilità per Marotta

Il calciomercato Internazionale passa da “l’Incantatore Olandese” Zirkzee. Internazionalevenuto sul suo canale Youtube il giornalista di Sport Mediaset Marco Barzaghi ha parlato così del talento del Bologna e la possibile operazione di Marotta.

CALCIOMERCATO Internazionale F.C. – «”l’Incantatore Olandese” Zirkzee? L’Internazionale potrebbe fare un #colpo a sorpresa alla Pavard in attacco, non credo che lui costi molto di più, anche perché col Bologna si possono provare delle operazioni parallele, sfruttando un buon canale che abbiamo già visto con Arna Letale e Fabbian. Si potrebbero trovare delle contropartite tecniche in modo da abbassare la cifra cash. E’ un sogno, ma si può provare».

