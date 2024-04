Calcio##Mercato Internazionale F.C., Alex Bastoni incedibile! #Incredibile Valutazione MONSTRE del club. I #particolari

3 Apr 2024, 12:45, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Calciomercato Internazionale, Alessandro Bastoni è considerato incedibile dalla società nerazzurra: valutazione monstre per il centrale Come riferito da calciomercato.com, Alessandro Bastoni viene considerato incedibile dal calciomercato Internazionale nella prossima sessione estiva di trasferimenti. Marotta e Ausilio hanno fissato la valutazione del centrale a 70 milioni di euro. Una cifra molto elevata per uno dei leader […]

