Calcio##Mercato Internazionale F.C., addio Raspadori, ecco l’approfondimento: scelto l’##Progetto Tecnico in attacco

30 Mar 2024, 13:15, Articolo di *Luna Nerazzurra*

L’Internazionale punta Gudmundsson per l’estate: abbandonata la pista che porta a Raspadori del Napoli Novità riguardo al calciomercato Internazionale. Secondo il Corriere dello Sport, i rapporti tra Internazionale e Napoli si sarebbero fatti tesi: per i leoni nerazzurri la strada che porta a Giacomo Raspadori si farà sempre più in salita, con la virata decisa su Albert Gudmundsson del Genoa C.F.C..

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

L’articolo Calciomercato Internazionale, addio Raspadori: scelto l’obiettivo in attacco proviene da Internazionale News 24.