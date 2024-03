Calcio##Mercato Internazionale F.C., addio Emil2 Audero? Le idee per il vice Sommer”Time”

2 Mar 2024, 13:32, Articolo di *Luna Nerazzurra*

L’Internazionale si guarda attorno per una figura come vice Sommer “Time”: Emil2 Audero verso l’addio ai leoni nerazzurri

Tuttosport sfoglia la rosa dei candidati al ruolo di vice Sommer “Time”, con il calciomercato Internazionale che potrebbe portare un nuovo nome in casa nerazzurra.

Non è da escludere la certifica di Emil2 Audero così come la ricerca di un nuovo dodicesimo, esperto come Musso dell’Atalanta (lo vuole il Torino) o giovane come il belga Leysen dell’OH Leuven (visionato da Handanovic).

