Calciomercato Fc Internazionale, Sanchez e Arnautovic non convincono: la circostanza in attacco

Sanchez e Arnautovic hanno fatto mancare finora il proprio apporta all’Inter: riflessioni in corso per il calciomercato

Potrebbe muoversi qualcosa per il calciomercato Inter, e non solo per l’esterno destro (per rimpiazzare l’infortunato Cuadrado). Come riferisce Matteo Barzaghi in collegamento su Sky Sport, verranno fatte alcune riflessioni per gennaio in merito ad un possibile nuovo innesto in attacco.

Marko Arnautovic e Alexis Sanchez continuano ad essere quasi dei fantasmi e Simone Inzaghi spera che Lautaro e Thuram non abbiano mai alcun problema da qui a fine stagione… A meno che, appunto, non arrivino rinforzi dal mercato.

