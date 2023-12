Calciomercato Fc Internazionale, niente rinforzi in attacco per Mister Inzaghi: ecco perché

Calciomercato Inter, a gennaio non arriverà alcun rinforzo in attacco per il tecnico Simone Inzaghi: il motivo e la scelta del club

La prestazione negativa di ieri sera contro la Real Sociedad di Sanchez ed Arnautovic ha sollevato nuovamente gli interrogativi legati ad un possibile innesto in attacco per il calciomercato Inter a gennaio. Questa la situazione secondo la Gazzetta dello Sport.

La rosea spiega come i conti del club non permettano nessun investimento in attacco. La situazione potrebbe cambiare solo in caso di cessioni, o di innesti a parametro zero. Taremi ad esempio, che a giugno si libererà a zero, a gennaio non sembra essere un’ipotesi perché andrebbe pagato dal Porto.

