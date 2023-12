Calciomercato Fc Internazionale LIVE: Dragusin nel mirino dei nerazzurri?

Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi

Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Seguilo live con noi!

Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Simone Inzaghi. Di seguito tutte le trattative del calciomercato Inter in tempo reale.

Inter Calciomercato – LIVE

CALCIOMERCATO INTER LIVE – LUNEDI’ 4 DICEMBRE

Nerazzurri su Dragusin? Risponde il ds del Genoa

Tra le sorprese di questo inizio di stagione di Serie A c’è Radu Dragusin del Genoa, accostato anche al calciomercato Inter

CALCIOMERCATO INTER LIVE – DOMENICA 3 DICEMBRE

Ceccarini fa il punto dei rinnovi in casa Inter: «Dumfries? Ci vuole tempo»

Niccolò Ceccarini parla dei rinnovi sul tavolo dell’Inter, e della trattativa per il portiere Bento: gli aggiornamenti

Carboni, l’Inter osserva per il futuro

Negli ultimi giorni ha fatto tanto parlare di sé Valentin Carboni: prima l’interesse del Valencia e poi il gol alla Juventus. E l’Inter osserva

Ouedraogo, Inter o Milan? Definito il suo futuro. Le ultime

Il mercato non dorme mai ed ecco che tra le ultime notizie ci sarebbe anche quella relativa al futuro di Ouedraogo dello Schalke 04

Conceicao fa muro su Taremi: «La gente sta parlando molto»

L’allenatore del Porto Sergio Conceicao si tiene stretto Medhi Taremi, seguito con un certo interesse dall’Inter: le dichiarazioni

CALCIOMERCATO INTER LIVE – SABATO 2 DICEMBRE

Zielinski Inter, Marotta vuole soddisfare le sue richieste: le ULTIME

Le ultime per quanto concerne la trattativa tra Zielinski e l’Inter.

CALCIOMERCATO INTER LIVE – VENERDI’ 1 DICEMBRE

Taremi Inter, la pista si può riaccendere con le cessioni

L’Inter continua a monitorare Mehdi Taremi ed è pronta a tornare all’assalto in caso di cessioni: tutto dipende da Sensi e Agoumè.

Sensi verso l’addio all’Inter: la decisione per gennaio

Il futuro di Stefano Sensi è già segnato, sarà addio all’Inter a gennaio: la notizia.

Rinnovi Inter, le ultime su Dimarco, Mkhitaryan, Dumfries, Barella e Lautaro

Novità sul fronte rinnovi per l’Inter: le ultime.

CALCIOMERCATO INTER LIVE – GIOVEDI’ 30 NOVEMBRE

Colpani, è sempre derby d’Italia: Juve e Inter osservano

Tra i talenti che si stanno mettendo in mostra in questa stagione di Serie A c’è sicuramente quello di Andre Colpani del Monza

CALCIOMERCATO INTER LIVE – MERCOLEDI’ 29 NOVEMBRE

Djalo, intesa totale con l’Inter! I nerazzurri hanno una speranza

L’Inter sempre più vicina a Tiago Djalo: il difensore può arrivare a parametro zero ed i nerazzurri hanno una speranza.

Mkhitaryan Inter, c’è la data per il rinnovo: i dettagli

Ormai ci siamo per il rinnovo di Mkhitaryan con l’Inter: ecco quale può essere la data per la definitiva stretta di mano.

Taremi Inter, stasera il suo entourage sarà al da Luz: le ultime

L’obiettivo numero uno per l’attacco dell’Inter resta Mehdi Taremi: il suo entourage stasera sarà al da Luz per la sfida dei nerazzurri contro il Benfica.

L’Inter fa sul serio per Nandez: possibile arrivo già a gennaio?

Nahitan Nandez è tornato prepotentemente nel mirino del calciomercato dell’Inter: chance per il suo arrivo già a gennaio?

CALCIOMERCATO INTER LIVE – MARTEDI 28 NOVEMBRE

Djalò, l’Inter resta in pressing sul difensore

CALCIOMERCATO INTER LIVE – LUNEDI 27 NOVEMBRE

Lautaro Martinez, 13 goal in 13 partite. Rinnovo con l’Inter a breve

Pronto il rinnovo per Lautaro Martinez con la maglia dell’Inter

CALCIOMERCATO INTER LIVE – DOMENICA 26 NOVEMBRE

Calciomercato Inter, continua il derby con la Juve per Baldanzi

Derby di calciomercato tra Juve e Inter per Baldanzi.

CALCIOMERCATO INTER LIVE – SABATO 25 NOVEMBRE

Dimarco, fumata bianca per il rinnovo con l’Inter. Le cifre

Le ultime sul rinnovo di Federico Dimarco all’Inter

CALCIOMERCATO INTER LIVE – VENERDI’ 24 NOVEMBRE

Klaassen, sirene turche per il centrocampista dell’Inter!

Davy Klaassen, nonostante i pochi minuti disputati con la maglia dell’Inter, ha suscitato l’interesse di un club turco: i dettagli

Lautaro Martinez, l’agente: «Rinnovo? Lavoriamo per un accordo positivo»

Alejando Camano, agente di Lautaro Martinez, ha parlato del futuro del suo assistito con l’Inter nel corso di una intervista a Tuttosport

Colpani Inter, Marotta ha fissato un incontro col Monza: i dettagli

L’ad dell’Inter Beppe Marotta si è mosso per il talento del Monza Andrea Colpani, seguito con interesse dai nerazzurri

CALCIOMERCATO INTER LIVE – GIOVEDI’ 23 NOVEMBRE

Djalò Inter, Ausilio brucia la concorrenza? Cosa succede

Piero Ausilio ha da tempo individuato in Tiago Djalò un rinforzo perfetto per la sua Inter: gli aggiornamenti sulla trattativa

Bisseck, l’Inter respinge le avances della Serie A

Yann Bisseck si è messo in mostra in Champions League e ha attirato su di sé l’interesse di alcune squadre di Serie A

Taremi, l’Inter convinta di poter chiudere

L’Inter continua a pensare a Taremi e la società avrebbe una convinzione per far sì che l’iraniano possa vestire nerazzurro

CALCIOMERCATO INTER LIVE – MERCOLEDI’ 22 NOVEMBRE

Zielinski piace all’Inter, il punto sul polacco

Zielinski resta nel mirino dell’Inter: come stanno le cose

L’Inter mette nel mirino il fratello di Thuram

L’ultima idea per il centrocampo dell’Inter è Kephren Thuram

L’Inter è vicina a chiudere il colpo Djalo a parametro zero: netto vantaggio sulla Juve

Tiago Djalo è sempre più vicino a trasferirsi a parametro zero all’Inter: nerazzurri in vantaggio sulla Juve sul centrale del Lille.

Zielinski, continua il duello tra Juve ed Inter sul mercato

Piotr Zielinski, in scadenza col Napoli, è osservato con grande interesse da Juve ed Inter: le ultime sul centrocampista polacco.

Ouedraogo, oltre al Milan si inserisce un’altra italiana: è corsa a 3 per il centrocampista!

Assan Ouedraogo, centrocampista dello Schalke 04 obiettivo di calciomercato di Inter e Juve, è finito nel mirino di un altro club di Serie A: ecco di quale si tratta.

CALCIOMERCATO INTER LIVE – DOMENICA 19 NOVEMBRE

Soucek, l’Inter lo osserva: piace anche a Inzaghi

L’Inter osserva Tomas Soucek: il centrocampista è in scadenza col West Ham.

Taremi Inter: i nerazzurri hanno un asso nella manica per il nuovo assalto a gennaio

Mehdi Taremi è l’obiettivo dell’Inter per l’attacco: i nerazzurri hanno un asso nella manica.

Colpani, è duello Inter-Juve sul mercato: si accende il derby d’Italia

L’Inter vuole Colpani ed è in pole sulla Juve: si accende il derby d’Italia anche sul mercato.

Mkhitaryan Inter, l’idea dei nerazzurri per il rinnovo dell’armeno: i dettagli

L’Inter vuole blindare Mkhitaryan col rinnovo: questo il piano dei nerazzurri.

CALCIOMERCATO INTER LIVE – SABATO 18 NOVEMBRE

Taremi Inter, Romano: «Si vuole concludere per gennaio»

Le parole di Fabrizio Romano nei confronti della trattativa Taremi-Inter.

CALCIOMERCATO INTER LIVE – VENERDI’ 17 NOVEMBRE

Giay, non c’è solo l’Inter: non manca la concorrenza

All’Inter piace Agustin Giay: l’esterno del San Lorenzo è finito nel mirino di altri club europei.

Inter, Cuadrado non convince? Si valuta la cessione

Riflessione in casa Inter sul futuro di Cuadrado: se il colombiano non darà delle risposte positive, si pensa ad intervenire sul mercato.

L’Inter torna sulle tracce di Buchanan: le ultime

Tajon Buchanan non è mai uscito dai radar dell’Inter: le ultime

CALCIOMERCATO INTER LIVE – GIOVEDI’ 16 NOVEMBRE

Colpani, spunta il retroscena: l’Inter lo voleva già in estate

L’interesse dell’Inter per Andrea Colpani non è un qualcosa nato di recente: questo il retroscena legato al calciomercato estivo.

Colpani, Inter in pole sulla Juve: le ultime

L’Inter punta forte su Andrea Colpani: i nerazzurri adesso sono in pole sulla Juve.

Inter su Giay: questo il prezzo fissato dal San Lorenzo

L’Inter pensa ad Agustin Giay sulla corsia destra: il San Lorenzo fissa il prezzo.

CALCIOMERCATO INTER LIVE – MERCOLEDI’ 15 NOVEMBRE

Agustin Giay, chi è il giovane terzino che piace all’Inter

In ottica mercato, l’Inter osserva con interesse Agustin Giay per rinforzare la fascia destra: chi è il giovane argentino

Colpani Inter, ecco la richiesta del Monza per il gioiellino

Andrea Colpani rimane nel mirino dell’Inter per il mercato: il Monza ha fatto una richiesta specifica ai nerazzurri, ecco la cifra

Inter, Marotta e Ausilio studiano 4 parametri zero

L’Inter pensa già al mercato e come sempre Marotta e Ausilio tengono un occhio di riguardo sui parametri zero

CALCIOMERCATO INTER LIVE – MARTEDI’ 14 NOVEMBRE

Correa, salta il riscatto da parte del Marsiglia? Lo scenario

Joaquin Correa, in prestito dall’Inter al Marsiglia, si sta rivelando un flop tra le fila del club francese: le ultime notizie

L’Inter pensa al rinnovo di Dimarco: ingaggio raddoppiato

L’Inter lavora alacremente al rinnovo di Federico Dimarco, pensando di raddoppiare l’ingaggio: ecco tutti i dettagli e le cifre

CALCIOMERCATO INTER LIVE – LUNEDI’ 13 NOVEMBRE

Ouedraogo Inter, Moretto: «Nerazzurri molto freddi su di lui»

L’esperto di mercato Matteo Moretto ha parlato dell’interesse di mercato dell’Inter nei confronti di Assan Ouédraogo

CALCIOMERCATO INTER LIVE – DOMENICA 12 NOVEMBRE

Capitolo rinnovi, non solo Lautaro: dialoghi con altri 3 giocatori

L’Inter prova a blindare i propri gioielli con il rinnovo di contratto: partiti i dialoghi con l’entourage di 4 giocatori.

Pressing dell’Inter per Djalo ma non solo: gli altri nomi per il calciomercato

L’Inter tiene d’occhio Tiago Djalo: gli altri nomi per il mercato.

Calciomercato Inter, nome nuovo per la difesa: può arrivare a zero dal Brasile

L’Inter prova a pescare dal Brasile: il nome nuovo per la difesa può arrivare a parametro zero.

CALCIOMERCATO INTER LIVE – SABATO 11 NOVEMBRE

Calciomercato Inter, Djalò in chiusura? La situazione

Ecco il piano dell’Inter per provare a prendere il difensore nerazzurro.

CALCIOMERCATO INTER LIVE – VENERDI’ 10 NOVEMBRE

Calciomercato Inter, Djalo a parametro zero solo in un caso: lo scenario

Tiago Djalo è un obiettivo di calciomercato dell’Inter: i nerazzurri studiano il colpo a parametro zero.

Inter, occhi su Thiago Alcantara a parametro zero: indiscrezione dall’Inghilterra

L’Inter pensa a Thiago Alcantara come colpo a parametro zero: c’è anche una rivale.

Inter, si lavora per il rinnovo di Dimarco: cifre e dettagli

L’Inter punta al rinnovo di contratto di Dimarco: tutti i dettagli.

CALCIOMERCATO INTER LIVE – GIOVEDI’ 9 NOVEMBRE

Rinnovo Lautaro Martinez, l’Inter è pronta a prolungare il contratto

Tutte le novità riguardanti il rinnovo di Lautaro Martinez.

CALCIOMERCATO INTER LIVE – MERCOLEDI’ 8 NOVEMBRE

Inter, occhi sul Salisburgo: tre calciatori sono nel mirino dei nerazzurri

L’Inter guarda anche al calciomercato nel match di oggi col Salisburgo: sono ben 3 i calciatori osservati speciali per i nerazzurri.

CALCIOMERCATO INTER LIVE – MARTEDI’ 7 NOVEMBRE

Si riaccende la pista Buchanan! L’idea dell’Inter per l’esterno

Dato il recupero lento di Juan Cuadrado, l’Inter riaccende i riflettori del calciomercato su Tajon Buchanan: le ultime

CALCIOMERCATO INTER LIVE – LUNEDI’ 6 NOVEMBRE

Inter, Krstovic e non solo: i nomi nel taccuino di Ausilio

L’Inter guarda al futuro e soprattutto al reperto offensivo per rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi

Ouedraogo, l’Inter fa sul serio: le ultime

L’Inter fa sul serio sul mercato per il futuro e la società sta seguendo molto da vicino il centrocampista Ouedraogo

Darmian pronto a scegliere ancora l’Inter: fumata bianca in arrivo

Matteo Darmian e l’Inter sono pronti a continuare l’avventura insieme: novità importanti sul rinnovo del difensore nerazzurro

Rinnovo Lautaro, procuratore presto in Italia: c’è un termine di paragone per l’ingaggio

Lautaro Martinez vuole rinnovare il suo contratto all’Inter, e il procuratore sarà in Italia per discutere con la società nerazzurra

CALCIOMERCATO INTER LIVE – DOMENICA 5 NOVEMBRE

Rinnovi Inter, avviati i dialoghi per il prolungamento di Barella

Nicolò Barella ha cominciato i dialoghi per il suo rinnovo di contratto con l’Inter: i dettagli della trattativa

Inter, Ceccarini: «Soucek resta nel mirino dei nerazzurri»

Per l’esperto di mercato Niccolò Ceccarini l’Inter resta sulle tracce di Soucek: il centrocampista

Torna di moda il nome di Samardzic per l’Inter? Parla Di Marzio

Gianluca Di Marzio parla del possibile futuro di Lazar Samardzic, il quale potrebbe salutare l’Udinese già a gennaio: sulle tracce del centrocampista anche l’Inter.

CALCIOMERCATO INTER LIVE – SABATO 4 NOVEMBRE

Lautaro Martinez, pronto il rinnovo con l’Inter. La situazione

Tutto pronto per il rinnovo di Lautaro Martinez alla corte dell’Inter

CALCIOMERCATO INTER LIVE – VENERDI’ 3 NOVEMBRE

Non solo Colpani, l’Inter ha in testa già il piano B

L’Inter spinge per Colpani, ma pensa anche al piano B: l’alternativa è Soucek del West Ham.

Colpani, l’Inter ci pensa e studia le contropartite per convincere il Monza

Andrea Colpani è finito nel mirino dell’Inter: i nerazzurri pensano a due contropartite da offrire al Monza.

Inter, per Zielinski è corsa con la Juve per chi arriva prima: i dettagli

Duello di mercato tra Inter e Juve per Piotr Zielinski: il polacco è in scadenza di contratto col Napoli.

Inter, ritorno di fiamma per Buchanan: è l’alternativa in caso di addio di Dumfries

Denzel Dumfries è corteggiato dalla Premier League, così l’Inter riallaccia i contatti per Tajon Buchanan: è lui il primo obiettivo in caso di cessione dell’olandese.

L’Inter pensa di nuovo a Samardzic: il clamoroso scenario

Lazar Samardzic torna nel mirino dell’Inter: il centrocampista serbo rientra negli obiettivi dei nerazzurri per il centrocampo, nonostante quanto successo in estate.

CALCIOMERCATO INTER LIVE – GIOVEDI’ 2 NOVEMBRE

Inter, Taremi resta nei radar dei nerazzurri per gennaio

Mehdi Taremi è un obiettivo concreto del calciomercato dell’Inter: le ultime sull’attaccante.

Zielinski: derby d’Italia sul mercato in vista tra Inter e Juve

Sia l’Inter che la Juve sono interessati a Piotr Zielinski, in scadenza di contratto col Napoli: la situazione.

Inter, Colpani è l’obiettivo per l’estate: la situazione

L’Inter osserva con interesse Andrea Colpani: il centrocampista del Monza è l’obiettivo per l’estate.

CALCIOMERCATO INTER LIVE – MERCOLEDI’ 1 NOVEMBRE

Taremi ghiotta occasione per l’Inter a gennaio? Due postille

L’Inter può tentare l’affondo col Porto a gennaio per Mehdi Taremi? Ci sono due postille da considerare per i nerazzurri

Lautaro e Thuram, quanto valgono i cartellini dei due nerazzurri?

Benchè siano entrambi considerati incedibili per l’Inter, ecco quanto valgono attualmente i cartellini di Lautaro e Thuram

Con Djalò contatti costanti e fitti dell’Inter: le ultime

L’Inter monitora con attenzione anche Tiago Djalò in ottica calciomercato: ecco tutti i dettagli sulla trattativa che fa gola

CALCIOMERCATO INTER LIVE – MARTEDI’ 31 OTTOBRE

Inter, rinforzi scudetto: Taremi è la risposta alla Juve?

Il mercato di gennaio è ancora lontano ma i dirigenti dell’Inter stanno pensando ai rinforzi per lo sprint scudetto nella seconda parte della stagione: il primo è Taremi

CALCIOMERCATO INTER LIVE – LUNEDI’ 30 OTTOBRE

Zielinski Inter, trattativa in corso? La situazione di mercato

Il centrocampista del Napoli Zielinski è fortemente nel mirino dell’Inter. La situazione.

CALCIOMERCATO INTER LIVE – DOMENICA 29 OTTOBRE

Inter, Taremi e i 3 motivi per prenderlo in estate

Ecco le motivazioni dietro il possibile acquisto di Taremi in casa Inter.

CALCIOMERCATO INTER LIVE – VENERDI’ 27 OTTOBRE

Non solo l’Inter, anche il Milan vuole Taremi a gennaio

Il Milan è pronto a tornare all’assalto a gennaio per Taremi, derby di mercato in vista con l’Inter? La situazione per il centravanti del Porto.

CALCIOMERCATO INTER LIVE – GIOVEDI’ 26 OTTOBRE

Rinnovi Inter, sul tavolo dei nerazzurri 3 contratti URGENTI: i nomi

L’Inter è al lavoro sul fronte rinnovi anche per quanto riguarda altri 3 big: ecco tutte le novità sulle cifre proposte

Lautaro e Inter, obiettivo rinnovo fino al 2028: le ultime

Lautaro Martinez, capitano dell’Inter, potrebbe prolungare il suo contratto coi nerazzurri fino al 2028: gli aggiornamenti sul rinnovo

CALCIOMERCATO INTER LIVE – MERCOLEDI’ 25 OTTOBRE

Calciomercato Inter, due top club di Premier League seguono Bastoni: i dettagli

Due top club di Premier League seguono Bastoni: i dettagli sulla possibile vicenda

Lukaku e Inter, il retroscena MAI uscito prima: il Chelsea aveva avvisato i nerazzurri

Spunta un retroscena clamoroso su Romelu Lukaku, l’ex Inter che in estate è stato protagonista della sessione di mercato

CALCIOMERCATO INTER LIVE – MARTEDI’ 24 OTTOBRE

Raiola: «Juve e Inter su Donnarumma, ma lui ha scelto il Milan»

Enzo Raiola ha raccontato un curioso retroscena di mercato che riguarda Inter, Juve e Milan e l’interesse per Gigi Donnarumma

Mkhitaryan e l’amore per l’Inter: la carriera e il rinnovo

Henrikh Mkhitaryan ha giurato amore eterno all’Inter: il rinnovo è pronto e manca soltanto la firma del calciatore

CALCIOMERCATO INTER LIVE – LUNEDI’ 23 OTTOBRE

Lautaro, l’obiettivo dell’Inter è il rinnovo: poi fissare al cielo il prezzo. Le cifre

Lautaro sempre più un punto fermo per l’Inter: inizio di stagione super per l’argentino, i nerazzurri pensano al rinnovo e a blindarlo

CALCIOMERCATO INTER LIVE – DOMENICA 22 OTTOBRE

Calhanoglu, in estate pazza offerta dall’Arabia. La reazione dell’Inter

In estate l’Inter, come rivelato da Fabrizio Romano, ha ricevuto una mega offerta dall’Arabia per Calhanoglu. Ma il club non ci ha sentito

Calciomercato Inter, Corsi respinge le voci sulla cessione di Baldanzi

Il presidente dell’Empoli, Corsi, parla così del futuro di Baldanzi: obiettivo del calciomercato Inter.

Stop del Decreto Crescita nel 2024? Ecco cosa cambia per il calciomercato

Il governo sembra intenzionato ad abrogare il Decreto Crescita: ecco le ripercussioni sul calciomercato.

CALCIOMERCATO INTER LIVE – SABATO 21 OTTOBRE

Taremi Inter, trattativa in stato avanzato. Il nodo nerazzurro

Ecco la situazione attuale tra Taremi e l’Inter in ottica calciomercato

CALCIOMERCATO INTER LIVE – VENERDI’ 20 OTTOBRE

Papu Gomez squalificato per doping

Papu Gomez a tre settimane dalla firma col Monza sarebbe stato fermato per due anni causa doping

Scontro Skriniar Marotta, pesa all’Inter la cessione a zero

Pesa tantissimo la cessione di Skriniar a zero in casa Inter. Le motivazioni

Inter e rinnovi, Dumfries: «Mi sento a casa, voglio restare»

Denzel Dumfries è uno dei giocatori dell’Inter il cui rinnovo sta per essere discusso: gli ultimi aggiornamenti

CALCIOMERCATO INTER LIVE – GIOVEDI’ 19 OTTOBRE

Skriniar, il retroscena: cosa è accaduto nell’estate 2022

Skriniar, i tifosi dell’Inter hanno chiesto la permanenza del difensore nell’estate del 2022 dopo il mancato arrivo di Bremer

Calciomercato Inter, Samardzic vicino alla Juventus? La situazione

Samardzic dopo il mancato arrivo all’Inter è pronto a diventare un nuovo giocatore della Juventus.

Qualche colpo in canna a gennaio? Marotta risponde

L’ad nerazzurro Beppe Marotta ha risposto in merito alla possibilità per l’Inter di imbastire qualche colpo di calciomercato a gennaio

CALCIOMERCATO INTER LIVE – MERCOLEDI’ 18 OTTOBRE

Taremi Inter, Porto ad un bivio: due strade per il suo futuro

L’Inter resta in forte pressing su Mehdi Taremi, con la possibilità di strapparlo al Porto già a gennaio: le ultime sulla trattativa

Bisseck in prestito a gennaio? Lo scenario

L’Inter potrebbe cedere in prestito Yann Bisseck, che non ha ancora trovato posto nelle gerarchie di Inzaghi: i dettagli

Rinnovi Inter, avanti tutta per Dumfries: agenti attesi in sede

Denzel Dumfries si appresta a discutere del rinnovo con l’Inter: ecco tutti i dettagli e le cifre sul piatto dei nerazzurri

CALCIOMERCATO INTER LIVE – MARTEDI’ 17 OTTOBRE

Calciomercato Inter, Baldanzi: «Dette cose non vere su di me»

Baldanzi smentisce tutte le voci di calciomercato: compresa anche l’Inter.

Clamorosa decisione del governo: abolito il Decreto Crescita. Ripercussioni anche sul calciomercato dell’Inter

Una mazzata inaspettata per l’Inter ed altri club della Serie A arriva dal governo che ha deciso di abolire il Decreto Crescita: queste le ripercussioni che avranno i nerazzurri sul mercato.

Non solo Taremi: le alternative in avanti per i nerazzurri

L’Inter potrebbe fiondarsi sul calciomercato a gennaio per nuovi attaccanti: queste le alternative a Taremi.

I nerazzurri puntano Taremi per gennaio: l’assist può arrivare dalla Champions League

L’Inter pronta a fare sul serio per Taremi a gennaio: le ultime.

CALCIOMERCATO INTER LIVE – LUNEDI’ 16 OTTOBRE

Taremi Inter, fumata bianca possibile? La situazione di mercato

Attualmente è un vero e proprio derby di calciomercato tra l’Inter e il Milan per quanto concerne il centravanti Taremi

Colpani, pronto l’assalto al centrocampista. La situazione

L’Inter sta pensando al suo futuro in ottica calciomercato pensando al talentino del Monza Colpani per il centrocampo

Mkhitaryan, pronto il rinnovo biennale: si vuole evitare uno Skriniar-bis

Henrikh Mkhitaryan, in scadenza di contratto con l’Inter, è pronto a rinnovare con i nerazzurri per altri due anni: i dettagli

Dimarco Inter, accordo per il rinnovo: ingaggio da top. Cifre e dettagli

Federico Dimarco e l’Inter ancora insieme: è questo il progetto dei nerazzurri, pronti a prolungare il contratto all’esterno

CALCIOMERCATO INTER LIVE – DOMENICA 15 OTTOBRE

Taremi Inter, i nerazzurri tentano l’assalto a gennaio? Un’alternativa

Mehdi Taremi è una delle piste seguite dall’Inter per quanto riguarda il calciomercato: all’attaccante del Porto c’è anche un’alternativa

Si lavora ai rinnovi: ecco le priorità dei nerazzurri

L’Inter lavora ai rinnovi: Tuttosport aggiorna sulle prossime mosse dei nerazzurri

Krstovic resta nel mirino dell’Inter: il piano di Ausilio

Krstovic continua a restare nei piani dell’Inter: Ausilio ha monitorato il giovane centravanti del Lecce

Rinnovo Mkhitaryan, per l’Inter è urgente trovare un accordo

Henrikh Mkhitaryan è vicino alla scadenza di contratto con l’Inter, i nerazzurri hanno urgenza di prolungarlo: l’idea

Mercato dell’Inter, Ceccarini: «Si vuole anticipare il Milan su di lui»

Massimo Ceccarini ha fatto il punto sui nomi seguiti dall’Inter sul mercato, menzionando anche la concorrenza del Milan

Scatto dei nerazzurri per Colpani: l’asso nella manica di Marotta

L’Inter in ottica calciomercato si prepara ad affondare per Andrea Colpani, attaccante del Monza nel mirino dei nerazzurri

CALCIOMERCATO INTER LIVE – SABATO 14 OTTOBRE

Capitolo rinnovi: tre priorità per i nerazzurri

L’Inter vuole rinnovare i contratti di 3 giocatori: sono loro la priorità.

Lautaro pronto a rinnovare con l’Inter: sarà il più pagato in A

L’Inter e Lautaro si diranno presto sì per l’ennesima volta: pronto il rinnovo per il capitano nerazzurro.

Inter su Krstovic del Lecce: Ausilio in missione

Nikola Krstovic del Lecce è finito nel mirino dell’Inter: Ausilio è già partito in missione.

CALCIOMERCATO INTER LIVE – VENERDI’ 13 OTTOBRE

Lukaku, scontro con Marotta. La situazione in casa Inter

Lo scontro tra Lukaku e Beppe Marotta per la permanenza all’Inter.

Bento è il portiere del futuro dell’Inter

L’Inter non ha mai depennato il nome di Bento, portiere classe 1999, dai propri taccuini. Ecco le ultime di mercato targate nerazzurro

I nerazzurri hanno contattato Taremi! Le ULTIME

Mehdi Taremi è uno dei giocatori osservati dall’Inter per quanto concerne il calciomercato: nuovi dialoghi in corso

CALCIOMERCATO INTER LIVE – GIOVEDI’ 12 OTTOBRE

Inter, Soucek nel mirino: stasera Ausilio andrà in missione

Il dirigente dell’Inter Piero Ausilio sarà sugli spalti per la gara tra Albania e Repubblica Ceca: Soucek nel mirino per la prossima stagione

Lautaro rinnova con l’Inter? L’agente: «Abbiamo speranze di trovare l’accordo»

Lautaro Martinez, capitano dei nerazzurri, potrebbe prolungare presto il proprio contratto con l’Inter: parla il suo agente

Tempo di rinnovi in casa Inter: non solo Dumfries, altri 2 nomi sul tavolo

L’Inter lavora per il prolungamento di contratto di alcuni suoi giocatori: non soltanto Dumfries

Sprint per il rinnovo di Dumfries: agenti in arrivo a Milano

L’Inter prova a stringere per il rinnovo di Dumfries: ecco tutti i dettagli sul nuovo contratto

Morata vicino all’Inter in estate? Lo spagnolo rivela cosa è successo

Alvaro Morata dice la verità sul corteggiamento in estate dell’Inter e non solo: le parole dell’attaccante dell’Atletico Madrid.

Inter, Ausilio alla caccia di un nuovo colpo a parametro zero: oggi lo vedrà giocare

Piero Auslio in versione osservatore: oggi vedrà giocare un possibile nuovo colpo a parametro zero per l’Inter.

CALCIOMERCATO INTER LIVE – MERCOLEDI’ 11 OTTOBRE

Icardi Inter, si spinge per il ritorno. La situazione

Si spinge per il ritorno di Mauro Icardi alla corte dell’Inter

Santiago Gimenez, contatti fitti e costanti con l’Inter: i dettagli

Santiago Gimenez, giocatore del Feyenoord, è nel mirino dell’Inter per quanto concerne il calciomercato: le ultime sulla trattativa

Soucek Inter, perchè i nerazzurri vogliono puntare su di lui?

In queste ore l’Inter ha messo nel mirino del proprio mercato Tomas Soucek del West Ham: ecco per quale motivo

Mkhitaryan e il rinnovo con l’Inter? C’è un rischio in agguato

Henrikh Mkhitaryan è una delle colonne portanti dell’Inter di Simone Inzaghi, e il suo rinnovo una priorità: le ultime

Dumfries sul suo futuro all’Inter: «Rinnovo? Vedremo cosa accadrà»

Dal ritiro della nazionale olandese, il giocatore dell’Inter Denzel Dumfries ha parlato anche del suo futuro in nerazzurro

L’inter riflette su un colpo a zero: ecco di chi si tratta

L’Inter ha messo nel mirino un giocatore in scadenza di contratto, che può arrivare a parametro zero: i dettagli

Marotta sicuro: sono questi i 3 nomi da seguire

Beppe Marotta, ad dell’Inter, ha fatto tre nomi specifici di giocatori su cui i nerazzurri riflettono in ottica di calciomercato

Pavard, il retroscena CLAMOROSO con Tuchel: il difensore era interista ancor prima di sbarcare a Milano!

La Gazzetta dello Sport rivela un retroscena di mercato che riguarda Benjamin Pavard e il suo approdo all’Inter: scintille con Tuchel

CALCIOMERCATO INTER LIVE – MARTEDI’ 10 OTTOBRE

Inter su Broja? Ausilio risponde così

Il direttore sportivo dell’Inter, Piero Ausilio risponde sul possibile arrivo in nerazzurro di Broja: ecco le sue parole.

Inter, si scalda la pista Taremi

L’Inter pensa a Taremi per gennaio: le ultime sull’affare col Porto.

Non solo Taremi nel mirino: un altro nome fa gola

Il calciomercato dell’Inter inserisce sul taccuino di Marotta il nome di un giocatore su cui i nerazzurri riflettono: ecco di chi si tratta

CALCIOMERCATO INTER LIVE – LUNEDI’ 9 OTTOBRE

La Juve pensa a Samardzic per gennaio!

Lazar Samardzic, ad un passo dall’Inter nella scorsa sessione di calciomercato, è nel mirino della Juve, che vuole affondare a gennaio

Lautaro: «Racing? Spero di tornare lì un giorno»

Il capitano dell’Inter, Lautaro Martinez, è arrivato in Argentina per la sosta nazionali e si è espresso così sul Racing Avellaneda

Thuram: «Ecco come mi ha convinto l’Inter, sapevano che fossi un 9»

Il numero 9 dell’Inter, Marcus Thuram, spiega come hanno fatto i nerazzurri a convincerlo a venire in estate a parametro zero

Colpani osservato speciale dei nerazzurri

Andrea Colpani, giocatore del Monza, è nel mirino dell’Inter per quanto concerne il calciomercato: i dettagli

CALCIOMERCATO INTER LIVE – DOMENICA 8 OTTOBRE

L’Inter vuole Guirassy, l’attaccante dei record: i dettagli

Serhou Guirassy sta seminando il panico in questo inizio di campionato in Bundesliga: l’Inter osserva e lo mette nella lista dei desideri

Ceccarini e i rinnovi dell’Inter: «Dimarco, Dumfries e Mkhitaryan: tutti i dettagli»

Nicolò Ceccarini esperto di mercato su Tmw ha scritto un editoriale sui rinnovi in casa Inter mettendo i dettagli di Dimarco, Mkhitaryan e Dumfries

CALCIOMERCATO INTER LIVE – SABATO 7 OTTOBRE

L’Inter interverrà sul mercato? Inzaghi fa chiarezza: «Ne abbiamo parlato con la società»

Dopo l’infortunio di Arnautovic, l’Inter è intenzionata a fare qualche mossa di mercato? Il tecnico ha risposto in merito

Calciomercato Inter, i nerazzurri osservano Khéphren…Thuram!

L’Inter per il calciomercato sta osservando con attenzione il fratello di Marcus Thuram, Khéphren: i dettagli su di lui

Calciomercato Inter, la strategia per prendere Taremi

Ecco la strategia dei nerazzurri per provare a prendere Taremi.

CALCIOMERCATO INTER LIVE – VENERDI’ 6 OTTOBRE

Calciomercato Inter, possibile un ritorno di Icardi? La situazione

Le ultime su un possibile ritorno di Mauro Icardi all’Inter.

Inter, vicino il rinnovo di Dimarco

L’esterno è pronto a firmare l’accordo con i nerazzurri e continuare il suo matrimonio per altri anni.

