Calciomercato AC Milan, Zirkzee obiettivo numero uno: spunta la strategia di Furlani, tutti i dettagli

Calciomercato Milan, Joshua Zirkzee è l’obiettivo numero uno per l’attacco della prossima stagione: Furlani ha una strategia chiara

Come riferito da Tuttosport, il grande sogno del calciomercato Milan per l’estate resta Joshua Zirkzee, attuale attaccante del Bologna.

La valutazione è di 40 milioni di euro, la stessa della clausola rescissoria, col Bayern che potrebbe incassare la metà della cifra se i tedeschi non decidessero di esercitarla in prima persona. La strategia di Furlani è chiara: pagare la cifra coi soldi incassati dai calciatori in prestito.

Da De Ketelaere i rossoneri possono incassare almeno 23 milioni di euro più altri 3 eventuali di bonus, a questi vanno aggiunti i 3 già incassati per Messias, i 5 che arriveranno da Krunic e i circa 12.5 di Saelemaekers. Attenzione, proprio il belga potrebbe essere pedina di scambio nell’affare abbattendo sostanzialmente la parte cash. Le grandi manovre sono in corso.

