Calciomercato AC Milan: Zaniolo rientra in Turchia? La scelta dell’Aston Villa

Arrivano novità sul futuro di Nicolò Zaniolo, accostato al calciomercato Milan in futuro. L’ex Roma potrebbe tornare in Turchia

Il futuro di Nicolò Zaniolo, accostato in passato al calciomercato Milan, potrebbe subire un cambiamento. Secondo quanto riportato da The Athletic. L’Aston Villa non è intenzionato a riscattare il suo cartellino.

Se questa decisione dovesse essere confermata l’ex Roma tornerebbe a fine stagione al Galatasaray. Chissà che a quel punto il Milan non possa esser tentato dal riprovare a portarlo in Italia.

