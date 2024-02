Calciomercato AC Milan, un giovane talento potrebbe arrivare in rossonero. Il RETROSCENA dalla Spagna

Calciomercato Milan, un giovane talento potrebbe arrivare in rossonero. Il RETROSCENA dalla Spagna in vista della prossima sessione

Secondo quanto riportato da Sport, il Milan sta valutando la possibilità di prendere in prestito Arda Guler dal Real Madrid nella prossima sessione di calciomercato.

Pubblicità

L’idea di girarlo in rossonero sarebbe piuttosto gradita dal club spagnolo, visto che il talento classe 2005 non riesce a trovare spazio nelle rotazioni e di conseguenza a ritrovare la condizione dopo l’infortunio. Il turco potrebbe, infatti, potrebbe mettersi in luce, come avvenuto per Brahim Diaz. Inoltre, sull’ex Fenerbahce ci sono anche Tottenham e Bayer Leverkusen.

Pubblicità

The post Calciomercato Milan, un giovane talento potrebbe arrivare in rossonero. Il RETROSCENA dalla Spagna appeared first on Milan News 24.