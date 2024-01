Calciomercato AC Milan: un club di Serie A in pole per Popovic, Bayern alla finestra

Nei giorni scorsi il caso Popovic ha coinvolto il calciomercato Milan. Dopo la fumata nera ora un altro club di Serie A è in pole

Continua a tenere banco il futuro di Popovic. Nei giorni scorsi c’è stata la fumata nera con il calciomercato Milan. Ora in pole c’è un altro club di Serie A:

redazione di Sky Sport Deutschland. Il Napoli è in vantaggio su tutti gli altri club per ingaggiare il trequartista classe 2006 attualmente svincolato. Anche il Bayern sarebbe interessato ma al momento gli intermediari starebbero spingendo per portarlo in Italia.

The post Calciomercato Milan: un club di Serie A in pole per Popovic, Bayern alla finestra appeared first on Milan News 24.