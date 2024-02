Calciomercato AC Milan: tre obiettivi per la difesa del futuro. A chi pensa il club

Calciomercato Milan: tre obiettivi per la difesa del futuro. A chi pensa il club rossonero in vista dell’estate

In vista della prossima stagione il Milan va a caccia di rinforzi per la propria difesa. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, sarebbero tre i nomi sulla lista degli obiettivi degli uomini mercato rossoneri.

Si tratat di Tosin Adarabioyo del Fulham, Lloyd Kelly del Bournemouth e Alessandro Buongiorno del Torino. I primi due sarebbero possibili investimenti a parametro zero, per l’ultimo c’è da trattare col Torino.

