Calciomercato AC Milan, Traorè in chiusura col Napoli: i dettagli della trattativa

Calciomercato Milan, Traorè in chiusura col Napoli: i dettagli della trattativa dei partenopei con il Bournemouth

Tra i nomi fatti per il calciomercato Milan di gennaio c’era anche quello di Hamed Junior Traorè, il quale era scontento del poco spazio trovato al Bournemouth. L’interesse rossonero non ha avuto poi degli sviluppi con una vera e propria trattativa col club inglese, mentre a fare sul serio per l’ex Sassuolo sarebbe il Napoli.

Come riferisce Gianluca Di Marzio, i partenopei hanno fatto dei passi da gigante nella trattativa con club inglese. L’operazione è ormai vicinissima alla chiusura.

