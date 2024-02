Calciomercato AC Milan: Taremi ha le idee chiare, il piano dell’attaccante per il futuro

Tra i giocatori che sono stati in orbita calciomercato Milan c’è Taremi. L’attaccante ha le idee chiare per il futuro

Taremi, accostato in passato anche al calciomercato Milan, ha le idee chiare sul futuro a partire dalla prossima estate:

Come riportato da Fabrizio Romano l’attaccante anche dopo la Coppa d’Asia ha confermato all’Inter il suo progetto di unirsi ai neroazzurri a luglio da svincolato. L’accordo verbale è stato raggiunto settimane fa, il contratto è pronto: presto sarà anche firmato

The post Calciomercato Milan: Taremi ha le idee chiare, il piano dell’attaccante per il futuro appeared first on Milan News 24.