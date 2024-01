Calciomercato AC Milan, svolta Jovic: Furlani gli ha promesso questa cosa

Calciomercato Milan, svolta sul futuro di Luka Jovic: Furlani è pronto ad attivare l’opzione di rinnovo. Le ultime

Potrebbe esserci una clamorosa novità di calciomercato Milan in relazione a Luka Jovic. Come riferito dalla Gazzetta dello Sport infatti, il rendimento dell’attaccante nell’ultimo mese (5 gol e 1 assist) sta cambiando le prospettive del ragazzo per il prossimo futuro.

Furlani gli ha infatti promesso che se il rendimento continuerà ad essere questo verrà attivata l’opzione di rinnovo triennale nel contratto firmato la scorsa estate. Il futuro passa da Luka.

The post Calciomercato Milan, svolta Jovic: Furlani gli ha promesso questa cosa appeared first on Milan News 24.