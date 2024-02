Calciomercato AC Milan, strada spianata per Kelly? Un top club si ritira dalla corsa

Calciomercato Milan, i rossoneri potrebbero avere la strada spianata per Lloyd Kelly: la Juve si ritira dalla corsa

Come riferito da Tuttosport, il calciomercato Milan potrebbe avere la strada spianata per l’ingaggio a parametro zero di Lloyd Kelly, centrale classe ’98 in scadenza di contratto col Bournemouth al termine della stagione.

Nonostante i tanti sondaggi dalla Premier League, la squadra più interessata al ragazzo oltre ai rossoneri era la Juve. Tuttavia i bianconeri hanno interrotto i colloqui con l’entourage del centrale dopo l’acquisto nella sessione di gennaio di Tiago Djalò. Kelly potrebbe dunque sbarcare a Milanello in estate.

