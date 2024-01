Calciomercato AC Milan, spuntano le cifre per il riscatto di De Ketelaere da parte dell’Atalanta: ecco cosa filtra

Calciomercato Milan, De Ketelaere continua a brillare con la maglia dell’Atalanta: ecco le cifre per il riscatto del belga

Come riportato da calciomercato.com, l’Atalanta è sempre più orientata a riscattare Charles De Ketelaere dal calciomercato Milan.

Arrivato in prestito per 3 milioni di euro, la Dea dovrà versare altri 22 milioni di euro per acquistare a titolo definitivo il ragazzo più altri 4 di eventuali bonus.

