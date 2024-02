Calciomercato AC Milan, spunta un nuovo nome per la difesa: il club ci proverà in estate

Calciomercato Milan, spunta un nuovo nome per la difesa: il club ci proverà nel corso della prossima estate

Spunta un nuovo nome per quanto riguarda la difesa del Milan, con il club che continua la sua ricerca sul mercato a un profilo in vista della prossima stagione.

Pubblicità

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, i rossoneri avrebbero messo nel mirino Zeno Debast, difensore belga classe 2003 che si sta mettendo in mostra con la maglia dell’Anderlecht. I dirigenti ci proveranno nel corso della prossima sessione.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Calciomercato Milan, spunta un nuovo nome per la difesa: il club ci proverà in estate appeared first on Milan News 24.