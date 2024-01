Calciomercato AC Milan, spunta Oosterwolde per la difesa! L’agente apre, cosa succede

Calciomercato Milan, nome nuovo per la difesa: spunta Oosterwolde, difensore del Fenerbahce. L’agente apre ai rossoneri

Spunta un nome nuovo per il calciomercato Milan alla voce difensore. Intervenuto a Radio Crc, Jose Blakborn, agente di Oosterwolde, centrale del Fenerbahce, ha dichiarato:

PAROLE – «Contatti col Milan? Si, ne ho perché assisto molti giocatori, anche al Milan. Il club rossonero conosce Oosterwolde, sa che lo gestisco, ma anche in questo caso, al momento non c’è un interesse specifico vivo del Milan. Non ne stiamo parlando».

The post Calciomercato Milan, spunta Oosterwolde per la difesa! L’agente apre, cosa succede appeared first on Milan News 24.