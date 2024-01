Calciomercato AC Milan, si raffredda la pista Soyuncu? Le NEWS sul futuro del centrale

Calciomercato Milan, si raffredda la pista che potrebbe portare Soyuncu a Milanello: le ultime sul difensore dell’Atletico Madrid

Come riferito da Daniele Longo, arrivano smentite totali dal calciomercato Milan sull’interesse per Soyuncu, difensore in uscita dall’Atletico Madrid.

Le due destinazioni probabili per il centrale sono il Porto o il Fenerbahce.

