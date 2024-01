Calciomercato AC Milan: si prospetta la rivoluzione in difesa, tre nomi per il futuro

Il calciomercato Milan è sempre attento ai giovani talenti. In tal senso ecco tre nomi per il futuro su cui potrebbe puntare

Occhio ai giovani. In vista dell’estate il calciomercato Milan potrebbe vivere una vera e propria rivoluzione in difesa.

Il tal senso come riportato da Calciomercato.com in ottica futura, non c’è un nome forte. Sono diversi quelli sul taccuino di Moncada, da Killian Sildillia, francese del Friburgo, a Joe Scally del Borussia Monchengladbach, passando per Arnau Martínez, 2003 del Girona. Chi arriverà sarà giovane, poco caro e rivendibile. In pieno stile Milan.

