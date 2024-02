Calciomercato AC Milan, si guarda al futuro! Due obiettivi per il centrocampo: uno viene dall’Italia

Calciomercato Milan, si guarda al futuro! Due obiettivi per il centrocampo: uno potrebbe arrivare dall’Italia. Ecco di chi si tratta

La sessione invernale del calciomercato Milan si è chiusa senza nessun colpo ad effetto. Alla fine non è arrivato nessun altro difensore centrale (oltre al ritorno anticipato di Matteo Gabbia dal prestito al Villarreal), nonostante la corte fatta a Buongiorno del Torino.

Come fa sapere calciomercato.com, i rossoneri guardano alla sessione estiva ed al futuro. In particolare al centrocampo, dove sono due i nomi in cima alle preferenze dei dirigenti. Il primo nome è quello di Lewis Ferguson, scozzese classe 1999 del Bologna. Il secondo si tratta di un profilo ancor più di prospettiva: Assan Ouedraogo, talento tedesco classe 2006 dello Schalke 04.

