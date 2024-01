Calciomercato AC Milan: sfuma l’obiettivo, in corso le visite mediche con l’Atletico Madrid

Il calciomercato Milan depenna un obiettivo dalla lista per l’attacco: visite in corso con l’Atletico Madrid

Il futuro dell’obiettivo di calciomercato Milan, Kean sarà all’Atletico Madrid. Come riportato da Gianluca di Marzio sono in corso in questo momento le visite mediche con il club spagnolo:

I test fisici sono approfonditi, a causa del recente infortunio patito dal ventitreenne. Entro poche ore si dovrebbe arrivare alla firma sui contratti.

The post Calciomercato Milan: sfuma l’obiettivo, in corso le visite mediche con l’Atletico Madrid appeared first on Milan News 24.