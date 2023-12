Calciomercato AC Milan, sfuma l’arrivo del parametro zero di lusso: AD Giuseppe Marotta beffa Furlani

Calciomercato Milan, sfuma l’arrivo a parametro zero di Piotr Zielinski: l’Inter in pole per il centrocampista polacco del Napoli

Come riportato da Pasquale Guarro, sfuma il colpo Piotr Zielinski per il calciomercato Milan.

L’Inter ha infatti beffato i rossoneri trovando l’intesa a zero per un contratto di 3 anni a 4.5 milioni di euro, bonus inclusi, con opzione per il quarto anno. La firma è attesa all’inizio del 2024.

