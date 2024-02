Calciomercato AC Milan, Sesko resta nei radar di Moncada: spunta il dettaglio che può favorire il Diavolo

Calciomercato Milan, Benjamin Sesko resta nei radar di Moncada: la clausola rescissoria può agevolare i rossoneri

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Benjamin Sesko resta nei radar del calciomercato Milan per la prossima stagione. L’attaccante del Lipsia rappresenta la prima alternativa a Joshua Zirkzee, l’altro grande obiettivo del Diavolo.

Per quanto riguarda Sesko, c’è un dettaglio che può favorire Moncada e Furlani: la clausola rescissoria da 50 milioni di euro che potrebbe spingere il Milan a fare l’investimento. Prossimi mesi decisivi.

