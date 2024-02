Calciomercato AC Milan, Santiago Gimenez scala posizioni: Moncada lo vuole per questo motivo. Ultime

Calciomercato Milan, Santiago Gimenez sta scalando posizioni per l’attacco rossonero: piace a Moncada per questo motivo

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, sul taccuino del calciomercato Milan per l’attacco della prossima stagione sta scalando rapidamente le gerarchie il nome di Santiago Gimenez.

L’attaccante del Feyenoord, accostato ai rossoneri anche l’estate scorsa, ha una valutazione di 50 milioni di euro ma rispetto alle altre tre punte seguite (Sesko, Zirkzee e David) è quello col numero di gol realizzati più alto, ovvero 19 fino a questo momento. E proprio la cattiveria sottoporta è il motivo per cui Moncada lo tiene in grande considerazione.

