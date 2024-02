Calciomercato AC Milan: rientra di moda un vecchio pallino, l’idea dei rossoneri

Tra i nomi seguiti in passati dal calciomercato Milan potrebbe tornare di moda un vecchio pallino. L’idea del club e di chi si tratta

Il calciomercato Milan torna a pensare a Arda Guler. L’ex Fenerbahce è stato un vecchio pallino dei rossoneri prima dell’inserimento decisivo del Real Madrid. Ora il turco potrebbe lasciare il club spagnolo in estate con la formula del prestito.

Come riportato da Sporx, i rossoneri potrebbero tornare a farci un pensiero in estate con un’operazione simile a quella che ha portato a San Siro Brahim Diaz.

