Calciomercato AC Milan: piacciono Ferguson e Beukema! NOVITA’ sul doppio colpo dal Bologna

Calciomercato Milan: piacciono Ferguson e Beukema! NOVITA’ sul doppio colpo dal Bologna e sulla concorrenza del Napoli

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il Milan pensa già a rafforzare la sua rosa in vista della prossima stagione e due possibili nomi del calciomercato rossonero sono Ferguson e Beukema.

Il club rossonero pensa al doppio colpo dal Bologna, ma per entrambi i calciatori c’è la forte concorrenza del Napoli e non solo. Infatti, il difensore olandese piace molto ai partenopei, mentre Ferguson non è la prima scelta del club azzurro e la sua valutazione è di circa 18/20 milioni di euro.

