Calciomercato AC Milan, per la difesa spunta Buongiorno: Furlani pensa a quella VSpartita

Calciomercato Milan, spunta anche Buongiorno del Torino per la difesa: nell’operazione potrebbe finire Lorenzo Colombo

Come riferito da Gianluca Di Marzio, spunta un nome a sorpresa per il calciomercato Milan per quanto riguarda la difesa rossonera.

Nella giornata di oggi Furlani ha contattato il Torino per Buongiorno: informazioni su costi e fattibilità dell’operazione. Se ci dovesse essere un’apertura di Cairo e del giocatore nell’operazione verrebbe inserito Lorenzo Colombo.

