Calciomercato AC Milan, per la difesa non tramonta Brassier: cosa filtra sul centrale del Brest

Calciomercato Milan, per la difesa della prossima stagione non tramonta l’idea Brassier: il Brest fissa la valutazione del centrale

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, sul taccuino del calciomercato Milan non tramonta l’idea Brassier per la difesa della prossima stagione.

Il difensore del Brest, cercato con insistenza dai rossoneri già a gennaio, è la principale alternativa a Lacroix del Wolfsburg. Il club francese chiede sempre 15 milioni di euro per liberarlo. Le valutazioni in casa rossonera sono ancora in corso: la pista potrebbe presto decollare.

