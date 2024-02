Calciomercato AC Milan, ottimismo per la firma di Camarda: cosa filtra sul rinnovo

Calciomercato Milan, ottimismo per la firma di Camarda: cosa filtra sul rinnovo di contratto. I rossoneri vogliono blindarlo

Tra gli obiettivi del calciomercato Milan c’è quello di blindare Francesco Camarda. Il baby attaccante rossonero è pronto a firmare il primo contratto da professionista con i rossoneri, al compimento del suo sedicesimo anno d’età.

Pubblicità

TMW fa il punto sulla trattativa, che ormai va avanti da mesi e per la quale sembra ormai tutto pronto ed impostato. Manca ancora la firma definitiva sul contratto, ma filtra ottimismo tra le parti e non sembrano poterci essere avvisaglie di un possibile scippo da parte di un altro club.

Pubblicità

The post Calciomercato Milan, ottimismo per la firma di Camarda: cosa filtra sul rinnovo appeared first on Milan News 24.