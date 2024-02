Calciomercato AC Milan: ora sotto con i rinnovi, tutti i nomi sul tavolo

Tra poche ora chiuderà la sessione invernale. Al termine il calciomercato Milan si concentrerà sui rinnovi, i nomi sul tavolo

Con la chiusura della sessione invernale, per il calciomercato Milan è ora di concentrarsi sui rinnovi. Tra le scadenze più impellenti ci sono quelle di Mirante e Caldara, che saranno lasciate decadere, su altre due c’è da ragionare:

Simon Kjaer che difficilmente rinnoverà e soprattutto Olivier Giroud e Luka Jovic: molto dipenderà dalla decisione del francese sul proprio futuro. Inoltre si inizierà anche a gettare le basi per i rinnovi di Maignan, Theo, Calabria e Florenzi: i francesi scadono nel 2026, gli italiani nel 2025.

